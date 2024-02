Niewiarygodne!

Tak alimenciarz uciekał przed policją. Wszedł na dach i drzewo, co za akrobacje!

46-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego przez lata nie płacił alimentów, co skończyło się dla niego wyrokiem skazującym. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Gdy policjanci go namierzyli, doszło do szokujących wydarzeń. Co za akrobacje!