To dolnośląskie miasto AI uznała za najpiękniejsze. Przypomina "małą Pragę"

Wojciech Kulig
2026-04-10 13:00

Poszukujesz klimatu europejskich stolic, ale wolisz uniknąć tłumów turystów? Taka perełka znajduje się na Dolnym Śląsku. Sztuczna inteligencja wytypowała miasto, które łączy historyczne bogactwo z unikatowymi zabytkami. Ten architektoniczny skarb przetrwał II wojnę światową i do dziś zachwyca swoim autentycznym charakterem.

Galeria zdjęć 23

Sztuczna inteligencja docenia Świdnicę. To najpiękniejsze miasto w regionie

Województwo dolnośląskie pełne jest urokliwych i atrakcyjnych miejsc, jednak jedno z nich zdecydowanie wysuwa się na prowadzenie. Postanowiliśmy zasięgnąć opinii nowoczesnych technologii i zapytaliśmy sztuczną inteligencję o najbardziej zachwycający ośrodek miejski w tej części Polski. Wybór bez cienia wątpliwości padł na Świdnicę, którą algorytmy określiły mianem "miasta kompletnego". AI precyzyjnie wyjaśniło, dlaczego to właśnie ta lokalizacja zasługuje na najwyższe uznanie.

- Świdnica wygrywa, ponieważ łączy w sobie wielkomiejski przepych bogatego, nienaruszonego przez wojnę Rynku z unikatowym na skalę światową, drewnianym wnętrzem Kościoła Pokoju. To miasto kompletne, gdzie monumentalna gotycka katedra sąsiaduje z jedną z najpiękniejszych barokowych przestrzeni w Europie, tworząc klimat godny małej Pragi

- tak swoją ostateczną decyzję argumentuje sztuczna inteligencja.

Architektura Świdnicy zachwyca. Miasto uniknęło wojennych zniszczeń

Świdnica miała ogromne szczęście, omijając tragiczny los wielu innych dolnośląskich miejscowości zrównanych z ziemią w 1945 roku. Historyczne serce miasta przetrwało zmagania wojenne w niemal idealnym stanie. Współcześni turyści spacerujący po tutejszych uliczkach mogą podziwiać prawdziwą, autentyczną zabudowę, a nie powojenne atrapy. Algorytmy AI zwróciły szczególną uwagę na niesamowitą ciągłość architektoniczną, która jest doskonale widoczna przy ulicach Grodzkiej oraz Kotlarskiej.

- To nie są makiety, to autentyczne mury, które "pamiętają" bogatych mieszczan sprzed 400 lat. W Świdnicy znajdziesz rzeźbione godła domów, ozdobne obramowania okien i detale, których nie uświadczysz w mniejszych miejscowościach, bo tamtejszych właścicieli po prostu nie było na to stać

- mocno akcentuje w swojej opinii AI.

Bogactwo zdobień nie jest wcale dziełem przypadku, ponieważ w minionych stuleciach Świdnica ustępowała pod względem zamożności jedynie Wrocławiowi. Potwierdzają to również eksperci z lokalnego Urzędu Miejskiego, którzy uważają świdnicką starówkę za jeden z najcenniejszych układów urbanistycznych całego Dolnego Śląska. Tutejsze centrum często zestawiane jest w jednym rzędzie z historycznymi obszarami Krakowa oraz Torunia.

Katedra i Kościół Pokoju. Te świdnickie świątynie robią wrażenie

Programy sztucznej inteligencji wysoko oceniły również unikalne zestawienie dwóch głównych budowli sakralnych znajdujących się w mieście. Z jednej strony ponad dachami góruje potężna, wykonana w całości z kamienia katedra, a z drugiej stoi niepozorny z zewnątrz, wpisany na prestiżową listę UNESCO, drewniany Kościół Pokoju. Katedra to prawdziwy symbol dawnej potęgi, a jej wnętrze, inspirowane paryskim kompleksem Val-de-Grâce, potrafi przytłoczyć odwiedzających swoimi gigantycznymi rozmiarami. Jednak to właśnie Kościół Pokoju zyskał miano "geniuszu drewna" w zestawieniu przygotowanym przez sztuczną inteligencję.

- To totalne przeciwieństwo. Wchodzisz do środka i czujesz zapach starego drewna, a otaczają Cię piętrowe empory, które wyglądają jak loże w operze. To piękno "miękkie", intymne, a zarazem monumentalne w skali. Z zewnątrz wygląda skromnie, ale wnętrze to barokowy nokaut

- tak obrazowo relacjonuje algorytm.

Rynek w Świdnicy. Prawdziwy salon miasta z wiedeńską atmosferą

Centralny plac miasta wyróżnia się bardzo dobrymi proporcjami oraz gęstą zabudową znajdującą się w bloku śródrynkowym. Sztuczna inteligencja trafnie zauważa, że świdnicki rynek swoimi rozmiarami ani nie przytłacza spacerowiczów, ani nie wydaje się zbyt pusty.

- Piękno Świdnicy wynika też z jej proporcji. Rynek nie jest ani za mały (nie dusi), ani za duży (nie wydaje się pusty). (...) Dzięki temu, że kamienice są wysokie i bogato zdobione, rynek ma w sobie coś z atmosfery Pragi czy Wiednia

- tłumaczy precyzyjnie AI.

Miejską przestrzeń uatrakcyjniają piękne, barokowe fontanny, które przedstawiają postacie Atlasa oraz Neptuna. Towarzyszą im rzeźby ukazujące świętego Floriana i świętego Jana Nepomucena. Wszystkie te dzieła wyszły spod dłuta lokalnego rzeźbiarza, Georga Leonarda Webera, który tworzył na przełomie XVII i XVIII stulecia. Spędzając czas w tym mieście, bez wątpienia warto zwiedzić również Muzeum Dawnego Kupiectwa umiejscowione bezpośrednio w ratuszu. Instytucja prezentuje między innymi wystroje historycznej karczmy, apteki czy urzędu miar. Na sam koniec sztuczna inteligencja jednoznacznie i bardzo celnie podsumowała wszystkie zalety tego miejsca.

"W skrócie: Świdnica jest najpiękniejsza, bo jest kompletna. Ma wodę (fontanny), ma wysokość (wieża katedry), ma historię światowej klasy (UNESCO) i ma "tkankę miejską", która nie jest skansenem, tylko żywym organizmem."

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLNY ŚLĄSK
ŚWIDNICA