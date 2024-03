To miała być zwykła kontrola drogowa. Skutki okazały się opłakane. Dwóch policjantów rannych

Policyjny pościg w Wierzbnie pod Oławą

Nic nie wskazywało na to, że zwykła kontrola drogowa może przerodzić się w tak dramatyczne wydarzenia. W niedzielę, 10 marca, po godzinie 8 w Wierzbnie pod Oława miejscowi policjanci chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę osobowego peugeota. Ten jednak nie miał zamiaru zastosować się do poleceń mundurowych i zaczął uciekać.

Rozpoczął się pościg, który ostatecznie zakończył się wypadkiem. Radiowóz został mocno uszkodzony, podobnie jak pojazd uciekiniera, który wylądował na polu. W zdarzeniu dwóch policjantów zostało rannych, na szczęście odnieśli niegroźne obrażenia.

Jak informuje portal olawa24.pl, sprawca zdarzenia jest znany policjantom, bowiem miał już wcześniej problemy z prawem.

Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu olawa24.pl