To najstarszy zamek w Polsce! Ma nawet swoją kasztelankę. Nie wszyscy o nim słyszeli

Zamek Wleń na Dolnym Śląsku to najstarszy zamek w Polsce. Jego historia zaczyna się ok. 850 lat temu, gdy książę Bolesław Wysoki zdecydował o wzniesieniu pierwszej murowanej budowli, znanej dziś jako "dom romański". Razem z nim powstał kamienny mur obronny, a na początku XIII w. zamek wszedł w etap rozbudowy. Od kilku lat można go znowu zwiedzać i ma nawet swoją kasztelankę.