To on zaatakował 15-latka w Kamiennej Górze? Głównym podejrzanym jest 16-letni chłopak

Jeden z zatrzymanych wrócił do domu. Drugi – podejrzany o napaść

Śledczy potwierdzili, że 16‑latek jest już oficjalnie podejrzany o napaść z użyciem ostrego przedmiotu na 15‑latka. Początkowo policja zatrzymała dwóch nastolatków, jednak po wykonaniu pierwszych czynności jednego z nich zwolniono do domu, a drugi trafił do policyjnej izby dziecka.

– Policjanci po wykonaniu niezbędnych czynności z jednym z 16‑latków zwolnili go do domu. Natomiast drugi nieletni został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka – przekazała mł. asp. Katarzyna Trzepak.

To właśnie ten drugi chłopak jest teraz głównym podejrzanym w sprawie.

Sąd rodzinny zdecyduje o jego przyszłości

Zatrzymany 16‑latek czeka na decyzję sądu rodzinnego, który zdecyduje o jego dalszym losie. Może trafić do schroniska dla nieletnich, ale możliwe są też inne środki – wszystko zależy od ustaleń śledczych i oceny zagrożenia.

Policja nie ujawnia, jakiego narzędzia użyto podczas napaści ani jakie relacje mogły łączyć nastolatków. Funkcjonariusze zabezpieczają monitoring, przesłuchują świadków i analizują każdy szczegół.

Walka o życie 15‑latka. LPR zabrał go do Wrocławia

Stan poszkodowanego nastolatka od początku określano jako poważny i zagrażający życiu. Po udzieleniu pierwszej pomocy został przewieziony karetką, a następnie – ze względu na dramatyczny stan – śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do wrocławskiego szpitala.

Lekarze walczą o jego życie, a mieszkańcy Kamiennej Góry żyją w ogromnym napięciu.

Śledztwo przyspiesza

Choć początkowo brano pod uwagę udział dwóch osób, teraz śledztwo koncentruje się na jednym 16‑latku. Policja nie wyklucza jednak, że w sprawie mogą pojawić się nowe wątki.

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