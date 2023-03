Mężczyzna wyłowiony z Odry zmarł w szpitalu. Dramat we Wrocławiu

Strażacy wynieśli z budynku nieprzytomnego 29-latka. Groźny pożar we Wrocławiu

Tomasz Komenda znowu przed sądem. Chodzi o jego dziecko

Jego życie już trafiło na ekran za sprawą filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Mężczyzna bezpodstawnie trafił do więzienia za zgwałcenie i zamordowanie 15-letniej Małgosi. Za kratami przeżył wieloletni koszmar. Ale w końcu wymiar sprawiedliwości przyznał się do błędu, a wrocławianin wyszedł na wolność. Dostał też kilkanaście milionów złotych odszkodowania.

Wkrótce na portalu randkowym poznał Annę W.. Para 2,5 roku temu doczekała się synka Filipa, ale nagle związek się rozsypał, a miłość przerodziła w wojnę.

- Ludzie myślą, że ja się pławię w luksusie, że skorzystałam z milionów, które dostał Tomasz i żyję sobie na wysokim poziomie. A to wszystko jest nieprawdą. Dopiero teraz sąd przyznał mi alimenty na dziecko, a trwało to aż rok – mówi nam wrocławianka.

Anna W. tłumaczy, że nie miała wyjścia i musiała oddać sprawę do sądu.

- Tomek nie dał dziecku nic. Jestem z Filipem w tak trudnej sytuacji materialnej, że obecnie czekam w kolejce na przydział lokalu socjalnego we Wrocławiu. Tak wygląda nasza rzeczywistość. Czasem, nie było mnie stać na opłacanie rachunków za wynajmowane mieszkanie. Chciałam wrócić do pracy, chociaż na pół etatu, ale Filip po pójściu do żłobka, zaczął często chorować – żali się kobieta.

Tomasz Komenda zdradza „Super Expressowi”, że będzie się odwoływał od wyroku sądu ws. alimentów.

- Są zdecydowanie za wysokie. Trzeba pamiętać, że ja moich pieniędzy nie zarobiłem. Mam je z uwagi na krzywdy, których doznałem – tłumaczy.

Mimo konfliktu pomiędzy dorosłymi, jest nadzieja, że spór uda się załagodzić dla dobra dziecka. - Tomasz ma teraz kontakt z Filipem, próbuje go odzyskać, a ja staram się im to ułatwić. To dla mnie ważne, ale jeszcze ważniejsze dla synka, który przecież powinien mieć tatę – mówi Anna W.

Tomasz Komenda widzi to nieco inaczej. - Chcę mieć z synkiem jak najczęstszy kontakt. Bardzo go kocham. Niestety, bardzo często ten kontakt był mi uniemożliwiany. Zapewniam, że będę walczył o syna – kończy.

Sonda Czy rodzice powinni za wszelką cenę ratować małżeństwo? Koniecznie, jeśli mają małe dzieci Nic na siłę, bo to i tak się nie uda