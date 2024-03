Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Nowe fakty!

Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, 17 marca, około godz. 6.30, na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Udanin i Gościsław, na wysokości miejscowości Jarostów (odcinek Wrocław – Legnica). Bus jadący do Niemiec zatrzymał się na poboczu z powodu awarii koła. Niestety, w tym miejscu autostrada nie ma pasa awaryjnego, co mogło przyczynić się do straszliwych konsekwencji zdarzenia.

Kierowca nie zdążył jeszcze sprawdzić, co się dzieje z kołem, kiedy w busa uderzyła rozpędzona ciężarówka. Następnie oba pojazdy wpadły do rowu na poboczu, a tir dosłownie zmiażdżył drugi pojazd.

Niestety, skutki wypadku okazały się koszmarne. Trzy osoby zginęły na miejscu, a pięć zostało rannych, w tym jedna ciężko. - Zginęły dwie kobiety w wieku 48 i 62 lata oraz mężczyzna, który miał 37 lat – powiedziała nam prokurator Bogusława Bargiel-Malec z Prokuratury Rejonowej w Jaworze

Wszyscy poszkodowanie pochodzili z okolic Zamościa i jechali do pracy za naszą zachodnią granicą.

Kierowca nie miał uprawnień!

Kierowca ciężarówki, 30-letni mieszkaniec Ciechanowa, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Był trzeźwy, ale pobrano mu krew do dalszych badań. Ze wstępnych ustaleń śledczych i biegłego wynika, że to on spowodował tragiczny wypadek. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Prokuratura postawiła mu zarzuty z art. 177 par. 2 kodeksu karnego, czyli spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, i złożyła wniosek do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.

W trakcie czynności wyszła na jaw szokująca prawda – mężczyzny w ogóle nie powinno być za kierownicą ciężarówki ani na autostradzie, ani na żadnej innej drodze!

- Podejrzany nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, jakim jest tir. Te uprawnienia wygasły w maju 2023 i nie zostały odnowione – powiedziała portalowi tvn24.pl prokurator Bogusława Bargiel-Malec.

Poszukiwani świadkowie

Prokuratura Rejonowa w Jaworze wraz z Komendą Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej proszą o kontakt świadków tragicznego w skutkach zdarzenia na autostradzie (117 km) w kierunku Legnicy, 17 marca około godz. 6.20 - 6.30. - Poszukujemy świadków oraz ewentualnych nagrań zdarzenia osób przejeżdżających w przeciwnym kierunku. Prosimy o kontakt telefoniczny z Dyżurnym KPP tel. 478 722 222 lub 478 722 200 - informują służby.