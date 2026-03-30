Tragedia o świcie na krajowej „ósemce”. Trzy osoby zginęły na miejscu. Wiele niewiadomych

Martyna Urban
2026-03-30 9:02

Dramatyczny wypadek wstrząsnął Dolnym Śląskiem. W niedzielny poranek, 29 marca, w miejscowości Wilków Wielki (powiat dzierżoniowski) doszło do tragicznego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Siła uderzenia była tak ogromna, że trzy osoby podróżujące autem zginęły na miejscu. Śledztwo będzie prowadzić Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie.

Czołowe zderzenie na łuku drogi

Do tragedii doszło około godziny 6:40 w niedzielę na drodze krajowej nr 8, jednej z najważniejszych tras łączących Wrocław z Kłodzko. Jak wstępnie ustalili policjanci, samochód osobowy marki Volkswagen Passat prowadzony przez 27-letnią kobietę na łuku drogi prawdopodobnie wpadł w poślizg i zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Tam doszło do czołowego zderzenia z ciężarową Scania. Siła uderzenia była potężna. Auto osobowe zostało kompletnie zniszczone.

W wypadku zginęła 27-letnia kierująca oraz dwóch pasażerów – mężczyźni w wieku 27 i 30 lat. Wszyscy byli mieszkańcami powiatu dzierżoniowskiego. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej nie było szans na uratowanie ich życia.

Ciężarówką kierował 52-letni mężczyzna. Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca był trzeźwy.

Śledczy badają przyczyny tragedii

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci i prokurator. Droga była zablokowana, a śledczy szczegółowo zabezpieczali każdy ślad.

Jak przekazał w rozmowie z „Super Expressem” nadkom. Marcin Ząbek, sprawą zajmie się Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie.

Śledczy będą analizować monitoring z okolicy, przeprowadzą szczegółowe oględziny miejsca wypadku oraz dokładnie sprawdzą stan techniczny pojazdów.

– W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo przez prokuraturę w Dzierżoniowie. Zabezpieczono pojazdy, a także licznik w samochodzie, który zatrzymał się w momencie uderzenia – przekazał nadkomisarz.

Jednym z kluczowych wątków jest możliwa nadmierna prędkość samochodu osobowego oraz stan techniczny pojazdu. W sieci pojawiło się również nagranie zdarzenia. Na wideo opublikowanym przez portal "Dolnośląskie Alarmowo" widać, jak volkswagen jedzie z nadmierną prędkością, nagle samochód zjeżdża ze swojego pasa i z ogromną siłą czołowo wjeżdża w ciężarówkę.

Dramat na ruchliwej trasie

Tragiczny wypadek ponownie zwrócił uwagę na niebezpieczny odcinek krajowej „ósemki”, gdzie w przeszłości dochodziło już do groźnych zdarzeń drogowych.

Śledczy zapowiadają, że dokładne przyczyny tragedii poznamy dopiero po zakończeniu postępowania i analizie wszystkich zebranych dowodów.

