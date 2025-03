Tragedia w Prusicach. Zmarła trzecia ofiara strzelaniny

Niewyobrażalna tragedia w Prusicach pod Trzebnicą wstrząsnęła całą Polską. W piątek (28 marca) 51-letni funkcjonariusz Służby Więziennej, Adam Sz., zastrzelił swoją córkę i teściową, a 9-letniego syna ciężko ranił. Sprawca po dokonaniu zbrodni próbował popełnić samobójstwo, ale ostatecznie został ciężko ranny.

Niestety, ze szpitala, w którym leżał dziewięcioletni chłopiec, od początku napływały koszmarne wieści. Stan dziecka był skrajnie ciężki, a w poniedziałek (31 marca) w Radiu Wrocław Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, zapowiedziała, że w ciągu najbliższych godzin lekarze będą musieli podjąć decyzję o stwierdzeniu śmierci mózgowej dziecka. Niestety, jak podał portal prw.pl, zgon dziewięciolatka stwierdzono o godzinie 13:30.

To trzecia ofiara strzelaniny, do której doszło w piątkowy wieczór. Na jaw wychodzą kolejne fakty dotyczące przebiegu tragedii. Doszło wtedy do kłótni między - będącymi w trakcie rozwodu - małżonkami, którzy są funkcjonariuszami Służby Więziennej. 51-latek wyciągnął broń i strzelił do teściowej, trafiając ją w głowę i szyję. 71-latka zginęła na miejscu.

Potem poszedł do pokoju, w którym spały dzieci. Na oczach żony dosłownie dokonał egzekucji na córce i synu, celując im w głowy. 5-letnia dziewczynka zginęła na miejscu, chłopiec w bardzo ciężkim stanie, z raną głowy, trafił do szpitala.

Niestety, mimo wysiłków, lekarzom nie udało się wygrać walki o jego życie. Obrażenia głowy okazały się śmiertelne.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie potrójnego zabójstwa.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.