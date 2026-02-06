Tragiczny finał poszukiwań 28-latka. Wyszedł na ryby i nie wrócił

Aktualizacja, godz. 15:20

Poszukiwania 28-letniego Kamila zostały zakończone w tragicznych okolicznościach. Policja poinformowała, że podczas działań prowadzonych w rejonie zbiornika Sosnówka odnaleziono ciało mężczyzny. Zostało ono zabezpieczone do sekcji, która ma wyjaśnić dokładną przyczynę śmierci.

Jak przekazują funkcjonariusze, na obecnym etapie wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, jednak szczegóły zdarzenia będą jeszcze dokładnie analizowane.

Aktualizacja: piątek, 6 lutego

Policjanci z Jeleniej Góry prowadzą intensywne poszukiwania 28-letniego mężczyzny, który według relacji znajomych, 25 stycznia wybrał się na ryby w rejon zbiornika Sosnówka. Od tamtego dnia kontakt z nim się urwał, a zaginięcie zgłoszono 3 lutego. W działania poszukiwawcze są zaangażowane różne służby ratunkowe.

- Poszukiwania prowadzą jeleniogórscy policjanci we współpracy ze strażakami z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczną grupą sonarową z Wrocławia, a także zespołem prac podwodnych Komendy Wojewódzkiej PSP z Wrocławia - informuje podinspektor Edyta Bagrowska.

Służby dokładnie sprawdzają teren zbiornika, korzystając z sonarów i sprzętu do prac podwodnych. Równolegle prowadzone są działania operacyjne oraz weryfikowane wszelkie informacje, które mogą pomóc ustalić miejsce pobytu zaginionego.

Policja apeluje do wszystkich, którzy 25 stycznia przebywali w rejonie zalewu Sosnówka lub posiadają jakiekolwiek informacje, o pilny kontakt - każda informacja może okazać się kluczowa.

Wcześniej informowaliśmy:

Mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic łączą siły w poszukiwaniach 28-letniego Kamila. Mężczyzna ostatni raz był widziany pod koniec stycznia. Choć planował niedzielny wypoczynek nad wodą, jego powrót do domu stanął pod znakiem zapytania. Służby oraz bliscy apelują o każdą, nawet najmniejszą informację, która może pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu.

"Powiedział, że wybiera się na ryby"

Wszystko zaczęło się w sobotni wieczór, 24 stycznia. To wtedy Kamil po raz ostatni rozmawiał twarzą w twarz ze znajomym. Kolejne informacje od niego pochodziły już tylko z komunikatorów internetowych, ale urwały się w sposób bardzo niepokojący.

Rzecznik prasowa jeleniogórskiej policji informuj, że trwają poszukiwania 28-latka zamieszkałego przy ul. Różyckiego w Jeleniej Górze. - Zaginiony ostatni raz widziany był 24 stycznia 2026 roku w godzinach wieczornych przez znajomego. Mężczyzna poinformował wówczas, że następnego dnia wybiera się na ryby nad zalew Sosnówka - przekazuje podinsp. Edyta Bagrowska.

W niedzielny poranek, 25 stycznia około godziny 8, Kamil nawiązał kontakt z innym kolegą. Potwierdził swoje plany i wysłał zdjęcie, które obecnie jest kluczowym elementem w sprawie. Na fotografii widać było zamarznięty zbiornik wodny. Niestety, krótko po tej wymianie zdań, telefon 28-latka przestał odpowiadać.

- Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną ani znajomymi, a do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania

- dodaje rzeczniczka policji.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Kamil nie korzystał z własnego transportu, lecz dotarł na miejsce popularną linią autobusową.

Rysopis zaginionego

Policja opublikowała szczegółowe dane dotyczące wyglądu 28-latka. Każdy, kto spacerował w tamtym czasie w okolicach zalewu Sosnówka, powinien przypomnieć sobie, czy nie widział mężczyzny odpowiadającego temu opisowi:

Wzrost: ok. 170 cm

Budowa ciała: szczupła

Włosy: ciemny blond

Ubiór: Jeansowe spodnie typu joggery oraz charakterystyczne letnie buty (prawdopodobnie zielone marki Salomon lub czarne).

Służby proszą o pomoc wszystkich świadków. Jeśli 24 lub 25 stycznia przebywałeś w rejonie zalewu Sosnówka lub widziałeś Kamila w autobusie, koniecznie skontaktuj się z mundurowymi.

"Apelujemy do wszystkich osób, które widziały zaginionego, przebywały w rejonie zalewu Sosnówka w dniach 24–25 stycznia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, o pilny kontakt z Policją: Komisariat I Policji w Jeleniej Górze - dyżurny 47 87 311 50; Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - oficer dyżurny 47 87 312 40. Każda informacja może mieć ogromne znaczenie. Prosimy o udostępnianie komunikatu."