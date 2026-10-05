Tragiczny pożar w bloku na Dolnym Śląsku. Nie żyje jedna osoba

Do tragicznego zdarzenia doszło wieczorem w Chojnowie na Dolnym Śląsku. W jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego wybuchł pożar. Konieczne było wyprowadzenie mieszkańców z części budynku. W lokalu, w którym wybuchł pożar znajdowała się osoba, która zginęła.

Pożar mieszkania w Chojnowie

Służby zostały zaalarmowane w godzinach wieczornych. Ogień pojawił się w mieszkaniu znajdującym się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Paderewskiego w Chojnowie.

Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej. Część mieszkańców zdołała opuścić budynek jeszcze przed przyjazdem ratowników. Pozostałym osobom pomogli w tym strażacy prowadzący działania na miejscu.

Według informacji przekazanych przez JRG 3 Chojnów, po dotarciu ratowników sytuacja była już poważna.

- Ok godziny 21.30 zostaliśmy zadysponowani wraz z zastępem OSP KSRG Niedźwiedzice do pożaru mieszkania w bloku przy ulicy Paderewskiego 30E. Po dotarciu na miejsce zastaliśmy rozwinięty pożar pomieszczenia kuchni znajdującej się na 1 piętrze 4 kondygnacyjnego budynku, przystąpiliśmy do gaszenia oraz ewakuacji mieszkańców feralnej klatki

- przekazuje JRG 3 Chojnów.

W mieszkaniu znaleziono ciało

Niestety, w wyniku pożaru zginęła jedna osoba przebywająca w objętym ogniem mieszkaniu.

Informację o śmierci potwierdziło Dolnośląskie Alarmowo, które w swoim komunikacie opisało zdarzenie jako tragiczne.

- W wyniku rozwiniętego pożaru w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego śmierć poniosła osoba znajdująca się w jego wnętrzu. Na miejscu intensywne działania gaśnicze prowadziły zastępy Straży Pożarnej z powiatu legnickiego, w tym Oficer Operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

- czytamy w komunikacie Dolnośląskiego Alarmowo.

Strażacy wezwali dodatkowe siły

Akcja wymagała zaangażowania kolejnych jednostek. Do działań skierowano m.in. specjalistyczny sprzęt z Legnicy oraz następne zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej.

JRG 3 Chojnów przekazała, że w trakcie akcji do zespołów działających na miejscu dołączyły kolejne jednostki.

- Do pomocy SK KM PSP w Legnicy zadysponowało drabinę mechaniczna z JRG 1 Legnica oraz zastęp OSP KSRG Rokitki po pewnym czasie na miejscu pojawił się oficer operacyjny powiatu który przejął dowodzenie na terenie akcji

- informuje JRG 3 Chojnów.

Strażacy skupili się nie tylko na opanowaniu ognia, ale również na zabezpieczeniu mieszkańców budynku.

Po zakończeniu zasadniczej części działań ratownicy zajęli się również usunięciem zadymienia z klatki schodowej. Jak wynika z informacji JRG 3 Chojnów, pożar został ugaszony, a pomieszczenia przewietrzone.

- Po ugaszeniu kuchni i przewietrzeniu klatki schodowej na miejscu pojawili się przedstawiciele urzędu miasta którzy zadbali o nocleg dla ewakuowanych mieszkańców

- przekazuje JRG 3 Chojnów.

Oznaczało to, że osoby, które nie mogły wrócić tej nocy do swoich mieszkań, otrzymały pomoc w znalezieniu miejsca na nocleg.

Na miejscu prowadzono również dalsze czynności związane z tragicznym zdarzeniem. Szczegółowe okoliczności pożaru będą ustalane przez odpowiednie służby.