Tragiczny pożar w bloku na Dolnym Śląsku. Nie żyje jedna osoba

Do tragicznego zdarzenia doszło wieczorem w Chojnowie na Dolnym Śląsku. W jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego wybuchł pożar. Konieczne było wyprowadzenie mieszkańców z części budynku. W lokalu, w którym wybuchł pożar znajdowała się osoba, która zginęła.
Pożar mieszkania w Chojnowie
Służby zostały zaalarmowane w godzinach wieczornych. Ogień pojawił się w mieszkaniu znajdującym się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Paderewskiego w Chojnowie.
Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej. Część mieszkańców zdołała opuścić budynek jeszcze przed przyjazdem ratowników. Pozostałym osobom pomogli w tym strażacy prowadzący działania na miejscu.
Według informacji przekazanych przez JRG 3 Chojnów, po dotarciu ratowników sytuacja była już poważna.
- Ok godziny 21.30 zostaliśmy zadysponowani wraz z zastępem OSP KSRG Niedźwiedzice do pożaru mieszkania w bloku przy ulicy Paderewskiego 30E. Po dotarciu na miejsce zastaliśmy rozwinięty pożar pomieszczenia kuchni znajdującej się na 1 piętrze 4 kondygnacyjnego budynku, przystąpiliśmy do gaszenia oraz ewakuacji mieszkańców feralnej klatki
- przekazuje JRG 3 Chojnów.
W mieszkaniu znaleziono ciało
Niestety, w wyniku pożaru zginęła jedna osoba przebywająca w objętym ogniem mieszkaniu.
Informację o śmierci potwierdziło Dolnośląskie Alarmowo, które w swoim komunikacie opisało zdarzenie jako tragiczne.
- W wyniku rozwiniętego pożaru w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego śmierć poniosła osoba znajdująca się w jego wnętrzu. Na miejscu intensywne działania gaśnicze prowadziły zastępy Straży Pożarnej z powiatu legnickiego, w tym Oficer Operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
- czytamy w komunikacie Dolnośląskiego Alarmowo.
Strażacy wezwali dodatkowe siły
Akcja wymagała zaangażowania kolejnych jednostek. Do działań skierowano m.in. specjalistyczny sprzęt z Legnicy oraz następne zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej.
JRG 3 Chojnów przekazała, że w trakcie akcji do zespołów działających na miejscu dołączyły kolejne jednostki.
- Do pomocy SK KM PSP w Legnicy zadysponowało drabinę mechaniczna z JRG 1 Legnica oraz zastęp OSP KSRG Rokitki po pewnym czasie na miejscu pojawił się oficer operacyjny powiatu który przejął dowodzenie na terenie akcji
- informuje JRG 3 Chojnów.
Strażacy skupili się nie tylko na opanowaniu ognia, ale również na zabezpieczeniu mieszkańców budynku.
Po zakończeniu zasadniczej części działań ratownicy zajęli się również usunięciem zadymienia z klatki schodowej. Jak wynika z informacji JRG 3 Chojnów, pożar został ugaszony, a pomieszczenia przewietrzone.
- Po ugaszeniu kuchni i przewietrzeniu klatki schodowej na miejscu pojawili się przedstawiciele urzędu miasta którzy zadbali o nocleg dla ewakuowanych mieszkańców
- przekazuje JRG 3 Chojnów.
Oznaczało to, że osoby, które nie mogły wrócić tej nocy do swoich mieszkań, otrzymały pomoc w znalezieniu miejsca na nocleg.
Na miejscu prowadzono również dalsze czynności związane z tragicznym zdarzeniem. Szczegółowe okoliczności pożaru będą ustalane przez odpowiednie służby.