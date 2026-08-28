Tragiczny wypadek na A4. Nie żyje kierowca busa, są nowe ustalenia policji

Dramatyczny wypadek na autostradzie A4

Pod wieczór w czwartek służby ratunkowe otrzymały wezwanie do bardzo groźnego zdarzenia drogowego. Na 123. kilometrze autostrady A4, na pasie w kierunku Wrocławia, doszło do wypadku z udziałem kilku pojazdów. Pierwsze informacje były niezwykle niepokojące i niestety szybko się potwierdziły. O zdarzeniu jako jedna z pierwszych poinformowała straż pożarna.

- Zdarzenie drogowe na 123 km autostrady A-4 w kierunku Wrocławia. Niestety w wyniku tego wypadku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu

- przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej.

Makabryczne zderzenie trzech pojazdów. Nowe ustalenia

Na miejscu wypadku pracowały wszystkie służby. Widok był makabryczny, a siła uderzenia kompletnie zniszczyła niektóre z pojazdów. Policjanci ze Środy Śląskiej przedstawili wstępną chronologię tego tragicznego wypadku. Z ich ustaleń wynika, że w zdarzeniu brały udział trzy pojazdy: bus, samochód ciężarowy oraz auto osobowe.

- Na 123,7 km autostrady A4, w kierunku Wrocławia, doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów - busa, pojazdu ciężarowego oraz samochodu osobowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bus uderzył w pojazd ciężarowy, a następnie w busa uderzył samochód osobowy

- poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej.

Jedna ofiara śmiertelna i ogromne utrudnienia

Niestety, skutki zderzenia okazały się fatalne. Kierowca busa nie miał żadnych szans na przeżycie. Jak informują służby, poszkodowana została także druga osoba. Na miejscu przez wiele godzin panowały gigantyczne utrudnienia w ruchu. Policja w oficjalnym komunikacie potwierdziła najgorsze informacje i zaapelowała do kierowców.

- W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł mężczyzna, kierujący busem. Kierująca pojazdem osobowym została poszkodowana i została transportowana karetką pogotowia do szpitala. W zdarzeniu brały udział łącznie trzy osoby

- przekazała policja w Środzie Śląskiej.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia dla kierowców podróżujących w stronę Wrocławia. Przez pewien czas przejazd tą jezdnią nie był możliwy.

Funkcjonariusze przypominają, że zachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego samochodu może mieć kluczowe znaczenie w sytuacji wymagającej nagłego hamowania.

Skala zniszczeń pojazdów pokazuje, jak poważne było zdarzenie. Fotografie wykonane na miejscu dokumentują mocno uszkodzone samochody uczestniczące w wypadku.

Postępowanie prowadzone przez policję ma pozwolić na dokładne ustalenie przyczyn i wszystkich okoliczności tragedii.