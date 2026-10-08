Tragiczny wypadek pod Wrocławiem. Rover uderzył w Mercedesa, kierowca zginął

Do śmiertelnego wypadku doszło w środowy wieczór, 7 października, w Krynicznie w powiecie trzebnickim. Chwilę po godzinie 19:00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o poważnym zdarzeniu drogowym w miejscowości Kryniczno. Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe i patrole policji.

Śmiertelny wypadek w Krynicznie. Jak doszło do zdarzenia?

Jak informuje podkom. Daria Szydłowska z KPP w Trzebnicy, wszystko rozegrało się na prostym odcinku drogi. Z dotychczasowych informacji wynika, że 78-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego, kierujący samochodem marki Rover, z nieznanych przyczyn najechał na tył innej osobówki.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Rover, 78-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego poruszał się prostym odcinkiem drogi. Z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn najechał na tył samochodu osobowego marki Mercedes, którego kierujący zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną

- precyzuje rzecznik trzebnickiej policji.

Mimo natychmiastowej reakcji świadków i szybkiego przyjazdu służb, finał zdarzenia okazał się tragiczny.

Na miejscu prokurator i biegły. Trwa śledztwo

Akcja ratunkowa trwała, jednak obrażenia 78-latka były zbyt poważne.

- Pomimo podjętej przez służby akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować

- potwierdza policjantka.

Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Wszystkie czynności odbywały się pod ścisłym nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy. Obecny był także biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, którego opinia będzie kluczowa w ustaleniu dokładnego przebiegu i przyczyn tej tragedii.

Policyjny apel

Funkcjonariusze podkreślają, że to tragiczne zdarzenie jest bolesnym przypomnieniem, że na drodze chwila nieuwagi może kosztować życie. Jesienne warunki są wyjątkowo zdradliwe - szybko zapadający zmrok, opady deszczu, mgły i mokra nawierzchnia drastycznie pogarszają widoczność i wydłużają drogę hamowania.

W związku z tragedią, funkcjonariusze wystosowali ważny apel do wszystkich kierowców.

- Dlatego apelujemy do wszystkich kierujących! Zdejmijmy nogę z gazu, zachowajmy bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i cały czas obserwujmy to, co dzieje się na drodze. Dostosujmy prędkość nie tylko do obowiązujących ograniczeń, ale przede wszystkim do warunków panujących na drodze

- apeluje podkom. Daria Szydłowska.