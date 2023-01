Turysta z Niemiec zaginął pod Zamkiem Książ. Trwa akcja poszukiwawcza

Co się stało z turystą z Niemiec, który zaginął pod Zamkiem Książ? 84-latek przyjechał do Polski z wycieczką, która zatrzymała się we Wrocławiu, a stamtąd wyruszyła do Wałbrzycha, na którego terenie znajduje się słynna budowla. Cała grupa miała zostać do poniedziałku, ale w niedzielę, 1 stycznia, w czasie zwiedzania Książańskiego Parku Krajobrazowego turysta odłączył się od pozostałych osób. Nikt z nich nie zauważył niestety, kiedy i gdzie dokładnie zniknął mężczyzna, ale i tak najpierw szukali go na własną rękę, a dopiero później zgłosili sprawę policji. Jak informują mundurowi, 84-latka trzeba znaleźć jak najszybciej, bo może potrzebować fachowej pomocy medycznej ze uwagi na swoją chorobę.

- Funkcjonariusze przy wsparciu strażaków z PSP i OSP, a także Grupy Sudeckiej GOPR od razu rozpoczęli działania poszukiwawcze na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Trwały one do późnych godzin nocnych, a wzięło w nich udział łącznie ponad 100 funkcjonariuszy oraz psy służbowe. Podczas nocnych działań, poza terenem samego parku krajobrazowego, mundurowi sprawdzili między innymi pobliskie szpitale, monitoring miejski i skontaktowali się z korporacjami taksówkarskimi - informuje policja w Wałbrzychu.

Jak wygląda zaginiony turysta z Niemiec?

Poszukiwania zaginionego turysty z Niemiec zostały wznowione w poniedziałek, 2 stycznia, w godzinach porannych, ale na razie nie przyniosły rezultatu. Mundurowi podali też rysopis mężczyzny: ubrany był w ciemne spodnie, kurtkę i buty, miał na głowie czapkę z daszkiem i przewieszoną przez ramię torbę z aparatem fotograficznym.

- Wszystkich mających informacje, o tym gdzie w/w mężczyzna może przebywać lub mogących pomóc w jego odnalezieniu, prosimy o kontakt pod numerem alarmowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2 (tel. 47 87 513 60 lub 47 87 51 423) - apeluje policja w Wałbrzychu.

