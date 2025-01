Turysta zsunął się ze zbocza. Wypadek w Karkonoszach

Kierowca land rovera wciąż na wolności. To znany recydywista. Będzie list gończy?

Do wypadku doszło w środę późnym popołudniem w Kotle Wielkiego Stawu. Turysta osunął się zboczem z krawędzi kotła na wysokości ruin schroniska Księcia Henryka, stoczył się około 300 metrów – podali ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR.

Mężczyzna doznał licznych obrażeń, ale – jak zaznaczyli w komunikacie ratownicy - jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszkodowanego ewakuowano przy użyciu technik linowych.

GOPR przypomina, że to już ósmy w ciągu ostatnich pięciu dni upadek z wysokości w Karkonoszach. Do groźnego wypadku doszło m.in. w niedzielę w okolicach Wielkiego Szyszaka. Czterech turystów poruszało się tam po zamkniętym w zimie czerwonym szalu. Pośliznęli się i zsunęli w dół. Dwóch z nich odniosło poważne obrażenia. W ostatnich dniach w górach jest słoneczna pogoda, ale na szlakach jest bardzo ślisko. Goprowcy apelują do planujących górskie wycieczki o zaopatrzenie się w raczki i kije trekkingowe.