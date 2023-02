Twarz pokryta lodem, temperatura ciała zaledwie 32 stopnie! Turyście groziło zamarznięcie

Pogodowy armagedon na Dolnym Śląsku! III stopień zagrożenia lawinowego, ale to nie koniec

Dramat rozegrał się w piątek, 3 lutego, wieczorem. O godz. 19 Stacja Centralna GOPR w Jeleniej Górze otrzymała dramatyczne wezwanie dwóch turystów, którzy zabłądzili w rejonie czerwonego szlaku nad Kotłem Małego Stawu. - Po zlokalizowaniu miejsca zdarzenia ratownik dyżurny próbował poprowadzić turystów w bezpieczne miejsce zdalnie. Jednak po ok. 20 minutach turyści zgłosili, że jeden z nich opadł z sił i nie jest w stanie kontynuować marszu – relacjonują GOPR-owcy na swoim facebookowym profilu.

Wtedy zapadła decyzja o wyjeździe ratowników z Karpacza. W tym czasie do mężczyzn wzywających pomocy dotarł turysta wyposażony w rakiety śnieżne, który pomógł im wrócić do skrzyżowania szlaków przy Spalonej Strażnicy. Ponadto został z nimi do przyjazdu ratowników GOPR. Kto wie, czy w ten sposób nie uratował jednemu z nich życia.

- Po dotarciu na miejsce ratownicy stwierdzili znaczne wychłodzenie dwójki turystów, stan jednego z nich wskazywał na hipotermię 3. stopnia. Po zabezpieczeniu termicznym ewakuowano turystów do Schroniska Strzecha Akademicka, tam wstępnie ogrzano najciężej wychłodzonego i kontynuowano ewakuację do Karpacza. Drugi turysta pozostał w schronisku do rana – informują ratownicy z GOPR Karkonosze.

Jak się okazało w trakcie przekazywania turysty z hipotermią do pogotowia ratunkowego, temperatura ciała mężczyzny wynosiła zaledwie 32 st. C. To był stan zagrażający jego życiu!

Przypomnijmy, że od kilku już dni w Karkonoszach panują ekstremalnie trudne warunki atmosferyczne. W górnych partiach gór wieje bardzo silny wiatr, który potęguje uczucie chłodu. Ponadto obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego.

