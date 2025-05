Wrocław. Uczniowie IV LO wybrali już prezydenta. Zaskoczenie?

Adrian Zandberg powinien według uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu zostać nowym prezydentem Polski. Jak informuje "Gazeta Wrocławska", w placówce odbyły się we wtorek, 29 kwietnia, wybory, w czasie których licealiści mogli oddać swój głos na jednego z 13 kandydatów.

Wyniki czołowej trójki przedstawiają się następująco:

Adrian Zandberg - 149 głosów;

Rafał Trzaskowski - 135 głosów;

Sławomir Mentzen - 65 głosów.

Niezależnie od tego najważniejsze w całej zabawie, jak podkreśla jej pomysłodawczyni Marzena Solnica, jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi.

- Jestem zadowolona z projektu, dzięki niemu uczniowie widzą, że realnie mają na coś wpływ. Ich wiedza na temat demokracji się pogłębia, a także zainteresowanie tematem - powiedziała nauczycielka WOS-u w IV LO w rozmowie z "Gazeta Wrocławską".

Inicjatywa wzbudziła też duży entuzjazm wśród samych zainteresowanych.

- Od jakiegoś czasu interesuję się polityką, to wydarzenie uznałem za dobrą okazję, żeby zrobić coś interesującego i przyczynić się do budowania świadomości politycznej wśród moich kolegów, bo za parę lat każdy z nich otrzyma prawo wyborcze, więc dobrze by mieli doświadczenie - dodaje jedna z uczennic klasy trzeciej.