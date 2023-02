Uprowadzili mężczyznę, dręczyli i przypalali żelazkiem. Koszmar we Wleniu

Mężczyzna skoczył do Odry we Wrocławiu. Akcja ratunkowa przy moście Sikorskiego

Wleń. Uprowadzili i dręczyli mężczyznę

Dramat rozegrał się w połowie lutego w miasteczku Wleń w powiecie lwóweckim. Dwóch mężczyzn zaatakowało mieszkańca miasta – bili go po głowie, aż stracił przytomność, a następnie zanieśli go do jednego z mieszkań, gdzie związali mu ręce i nogi. - Nie był to koniec gehenny pokrzywdzonego, a zaledwie jej początek. Sprawcy przez noc w sposób dotkliwy znęcali się nad nim, bijąc oraz przykładając rozgrzane żelazko do ciała - mówi st. sierż. Olga Łukaszewicz z KPP w Lwówku Śląskim.

Następnego dnia podejrzani wypuścili udręczonego mężczyznę, ale zagrozili mu, że jeśli komuś powie o tym co go spotkało, dopadną jego oraz jego partnerkę.

Pobity mężczyzna nie dał się zastraszyć i jeszcze tego samego dnia zgłosił się na policję. Wkrótce sprawcy byli już w rękach kryminalnych z lwóweckiej komendy.

- Podjęte przez śledczych działania pozwoliły na zebranie materiału dowodowego w wystarczającym stopniu uprawdopodobniającego popełnienie przestępstwa, aby przedstawić 44 i 42-letniemu mieszkańcowi powiatu lwóweckiego zarzuty. Dodatkowo w trakcie ustaleń okazało się, że ci sami sprawcy mieli również pobić jednego z mieszkańców Wlenia, a następnie dokonać kradzieży należącego do niego telefonu komórkowego – dodaje Olga Łukaszewicz.

Prokuratora Rejonowa w Lwówku Śląskim skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd się do niego przychylił i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na 3 miesiące. Teraz grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.