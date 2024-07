Urodziły się setki dzieci, ale to już koniec. Co dalej z in vitro we Wrocławiu?

In vitro we Wrocławiu. Urodziły się setki dzieci

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia realizowany był od 2019 r. do końca maja 2024 r. W tym czasie zgłosiło się do niego blisko 1700 par, z czego grubo ponad pół tysiąca cieszyło się z narodzin upragnionego dziecka. Pierwsze z nich przyszło na świat w połowie lutego 2020 roku. Od tego czasu, na świat przyszło 272 dzieci.

Jednym z tych maluchów jest Rita, córeczka pani Agnieszki. – Razem z mężem chcieliśmy mieć dziecko. Próbowaliśmy 3 lata, po czym zgłosiliśmy się do jednej z wrocławskich klinik. Tam dowiedzieliśmy się, że możemy skorzystać z miejskiego programu dofinansowania procedury in vitro. Zgłosiliśmy się, zostaliśmy do niego zakwalifikowani, a co najważniejsze: wszystko poszło po naszej myśli. Zostaliśmy rodzicami. Mamy córkę Ritę, nasze największe szczęście – mówi Agnieszka Konstanczak-Wojcik.

Przypomnijmy, że program in vitro prowadzony we Wrocławiu zakładał dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary, pozostającej w związku małżeńskim lub partnerskim, zakwalifikowanej do programu. W sumie na realizację projektu Wrocław przeznaczył ok. 4,8 mln złotych. Kwota ta została podzielona na pięć klinik, które zostały wybrane w konkursie i podpisały umowę z miastem.

To już jednak koniec miejskiego programu. Nie dlatego jednak, że nie ma zapotrzebowania na procedurę in vitro w mieście. Zgodnie z przepisami, samorząd nie może finansować tych samych świadczeń zdrowotnych, za które płaci już Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego z chwilą wprowadzenia bezpłatnego dostępu do procedury in vitro w ramach programu rządowego, miejski przestał funkcjonować.

– Mimo zakończenia programu, miasto zapewnia możliwość dokończenia rozpoczętych procedur dla 8 par starających się o dziecko. Sama procedura in vitro jest dla nich stresująca, dlatego chcemy, by w jak najmniejszym stopniu odczuwały te zmiany – podkreśla Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMW. – Pozostałe pary będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do procedury in vitro w ramach programu Ministerstwa Zdrowia – dodaje.