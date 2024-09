i Autor: pixabay.com/policja.pl Utopił trzy małe kotki, a potem zrobił coś szokującego. Niewiarygodne!

Koszmar pod Miliczem

Utopił trzy małe kociaki, a potem zrobił coś szokującego. Niewiarygodne!

To, co zrobił 45-letni mężczyzna z Krośnic pod Miliczem, wprost nie mieści się w głowie. Najpierw utopił w wiadrze trzy, kilkudniowe kotki, a potem wrzucił je do ubikacji. Szokująca prawda wyszła na jaw, bowiem zatkała się kanalizacja.