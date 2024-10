Uzdrowiska na południu wracają do działania po powodzi. Kuracjusze rezerwują już terminy!

We wrześniu powódź nawiedziła południe Polski i nie szczędziła także miejscowości uzdrowiskowych. Wielka woda doprowadziła do zniszczeń między innymi w Lądku-Zdroju, czyli w miasteczku, które jest wręcz uwielbiane przez kuracjuszy. Przez pewien czas dwa tamtejsze ośrodki uzdrowiskowe musiały odwołać planowane przyjazdy pacjentów, lecz na szczęście wszystko powoli wraca do normy. Okazuje się bowiem, że od 22 października wznowiono realizację turnusów szpitalnych i sanatoryjnych, co ucieszyło wielu kuracjuszy.

Od 22 października br. wznawiamy w pełnej naszą podstawową działalność. Pełni radości oczekujemy powrotu pacjentów i gości. Tymczasem, dziś pożegnaliśmy kolejną grupę żołnierzy, których w różnych terminach gościliśmy od początku walki ze skutkami powodzi - czytamy na Facebooku Uzdrowisko Lądek - Długopole S.A.

To jednak nie koniec dobrych nowin! Okazuje się bowiem, że w Lądku-Zdroju przywrócono działanie słynnej atrakcji, na którą wyczekiwało wielu odwiedzających. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przeczytaj także: Kolejne uzdrowisko na mapie Polski? Tym razem w Wielkopolsce! Kuracjusze będą zaskoczeni

Lądek-Zdrój przywraca do działania kolejną atrakcję! Turyści będą zachwyceni

W Lądku-Zdroju znajdziemy m.in. znane sanatorium "Zdrój Wojciech", w którym to można natknąć się na, choć niepozorną atrakcję, to uwielbianą przez kuracjuszy. Mowa oczywiście o Pijalni Wód Mineralnych, znajdującej się na piętrze wspomnianego powyżej ośrodka, która wznowiła działanie 16 października 2024 roku. Funkcjonują tam dwa źródła zawierające wody siarczkowo-fluorkowe, a mianowicie "Zdzisław" i "Maria Skłodowska-Curie". Co ważne, odwiedzenie pijalni jest całkowicie darmowe, więc będąc na miejscu, warto wstąpić do środka!