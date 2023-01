Zaufana Jacka Sutryka dorabia w Poznaniu. Kto ze stolicy Wielkopolski trafił do Wrocławia?

W poniedziałek, 9 stycznia, do jednego z mieszkań kamienicy przy ul. Wyszyńskiego zapukał mężczyzna, który podawał się za pracownika gazowni. - Mężczyzna wszedł do mieszkania seniorki pod pozorem sprawdzenia szczelności instalacji gazowej. Podejrzany stwierdził, że ulatnia się gaz z kuchenki, oferując pomoc w jej zakupie i wymianie - mówi podkom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.

Oszust przekonał starsza panią, że na poczet powyżej usługi musi pobrać 600 zł, przy okazji – aby się uwiarygodnić – wystawił fikcyjną fakturę. - Należy dodać, że sprawca nie posiadał żadnego urządzenia pomiarowego, ani identyfikatora wskazującego na to, że jest pracownikiem gazowni – dodaje Wojciech Jabłoński.

Policjanci szukają fałszywego gazownika, przy okazji publikują wizerunek mężczyzny mogącego mieć informacje w tej sprawie. - W przypadku rozpoznania osoby na zdjęciach lub monitoringu, prosimy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KP Wrocław-Śródmieście pod numerem tel. 47 871 41 20 lub z dyżurnym tej jednostki 47 871 43 58 – informuje policja.

i Autor: Policja Wrocław We Wrocławiu grasuje fałszywy gazownik. Policja szuka tego mężczyzny