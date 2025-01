Wegetariańskie posiłki wchodzą do szkół i przedszkoli. "Realizują wszystkie potrzeby dzieci"

- Dzisiaj, widząc dekorację warzywno-ziołową, pytały się, czy będą mogły to wszystko zjeść. Jedzenie ma zachęcać dzieci do spożywania coraz to nowych produktów. Ma być nie tylko zdrowo, ale właśnie atrakcyjnie, smacznie, pięknie, kolorowo [...] Z przykładowych dań wegetariańskich, które będą oferowane w naszej placówce będziemy chcieli przygotować książeczkę kucharską ze zdjęciami i dokładnymi przepisami - relacjonowała Katarzyna Głowik-Jamróz, dyrektorka Przedszkola nr 56 "Niezapominajka" we Wrocławiu.