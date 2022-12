Węgiel po 2 tysiące we Wrocławiu. Wnioski można składać o tydzień dłużej

Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Wrocław. Węgiel po preferencyjnych cenach

Jak informuje miasto Wrocław, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, możliwość składania wniosków o zakup węgla po preferencyjnych cenach została przedłużona o tydzień, do 9 grudnia.

Przypomnijmy, że wrocławianie wnioski mogą składać w wybranych Centrach Obsługi Mieszkańca. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, którym przyznano dodatek węglowy oraz wszyscy, których podstawowym źródłem ciepła jest piec na węgiel i ma to potwierdzenie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego 1,5 tony w tym roku, a kolejne w 2023 roku.

Mieszkańcy będą mogli nabywać węgiel po 2 tys. zł za tonę, zgodnie rządowymi wytycznymi. Cena nie zawiera usługi transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego oraz pakowania w worki.

- Procedura składania i weryfikacji wniosków jest prosta. Osoby, które chcą kupić węgiel w preferencyjnych cenach, zapraszamy do naszych Centrów Obsługi Mieszkańca przy ulicy Zapolskiej 4 i Bogusławskiego 8-10. Można tam przyjść już z wypełnionym wnioskiem, wcześniej pobranym np. ze strony wroclaw.pl, czy Ekosystemu lub wypełnić go na miejscu – mówi Bożena Bronowicka, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM Wrocławia. – Przy obsłudze tego procesu do dyspozycji mieszkańców są 2 stanowiska w każdym z tych COM-ów. Jeśli będzie taka potrzeba, otworzymy kolejne – informuje.

Na miejscu wniosek będzie weryfikowany pod kątem spełnienia warunków ustawowych. O tym, kiedy dokonać wpłaty w kolejnych dniach, mieszkańców będą informować pracownicy Ekosystemu. Będzie to zależne od dostępności węgla w składach. Po dwóch dniach roboczych od dokonania wpłaty, w Punkcie Obsługi Klienta Ekosystemu przy ul. Sikorskiego 2/8, (budynek Cuprum Novum), będzie można odebrać fakturę - dokument upoważnia do odbioru surowca. Każdy dostanie wykaz oraz numery telefonów do składów węglowych, aby umówić się już bezpośrednio na dostawę węgla.

Do dyspozycji mieszkańców uruchomiona została infolinia: 71 75 86 996 (w godzinach 7.30-15.30). - Równolegle jesteśmy też w procesie kontraktowania węgla dla wrocławian. Tempo tych działań dyktuje nam spółka skarbu państwa wskazana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Pozostajemy w gotowości, aby obsłużyć mieszkańców - informuje prezes Zaleski.