Wichury i opady śniegu. Koszmarna pogoda na Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem i opadami śniegu

Od kilku dni w południowych powiatach Dolnego Śląska panują bardzo trudne warunki pogodowe. Złe wieści są takie, że przez najbliższe dni będzie jeszcze gorzej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami śniegu w południowej części województwa dolnośląskiego.

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu dotyczy powiatów: lwóweckiego, karkonoskiego, Jeleniej Góry i kłodzkiego. - Na obszarach powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm. - podaje IMGW.

To ostrzeżenie obowiązuje od 8 rano w poniedziałek do północy.

Dla tych samych powiatów, a także dla powiatu kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i Wałbrzycha synoptycy prognozują również wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. Alert obowiązuje do wczesnych godzin porannych we wtorek, 31 stycznia.

Dla Wrocławia i północny powiatów w regionie nie wydano ostrzeżenia, co nie oznacza jednak, że pogoda będzie tutaj dużo łaskawsza. Co prawda nie ma padać śnieg, ale silnych wiatrów (nawet takich w porywach do 50 km/h) trzeba się spodziewać. Co przy niskiej temperaturze będzie powodowało bardzo duże odczucie zimna.

Aktualizacja ostrzeżeń meteorologicznychZmienił się obszar obowiązywania ostrzeżeń przed opadami marznącymi.Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu zostało wydane dla woj. śląskiego.Nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem.https://t.co/X0qPEdxmFm#IMGWmeteo pic.twitter.com/n4LQF9RroQ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 30, 2023