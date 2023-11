Wielka akcja saperów. Na placu budowy odkryto cały arsenał

Wrocław. Akacja saperów na ul. Horbaczewskiego

W środę, 15 listopada, na terenie budowy przy ulicy Horbaczewskiego we Wrocławiu robotnicy znaleźli osiem pocisków z czasów II wojny światowej. Teren natychmiast zabezpieczyła policja, a na miejsce wezwano saperów. Szybko okazało się, że to dopiero początek – niewybuchów na placu budowy było znacznie więcej, niż się początkowo wydawało.

Akcję usuwania niewybuchów prowadzą saperzy z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Do tej zabezpieczyli 334 pociski o średnicy 105 mm oraz 88 granatów moździerzowych. - To amunicja, która jest nieuzbrojona – mówi kpt. Marek Gwóźdź, rzecznik Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Jak dodaje, w czwartek akcja saperska jest kontynuowana, a żołnierze spodziewają się, iż amunicji z okresu II wojny światowej na placu budowy może być dużo więcej. - Trudno powiedzieć, czy działania tam prowadzono dziś się zakończą – zaznacza.