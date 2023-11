Awaria wodociągowa we Wrocławiu

Do awarii doszło przy ul. Ruskiej 43 we Wrocławiu. W środę, 15 listopada, około godz. 14 woda zalała ulicę, na której pojawiło się wielkie rozlewisko. Wrocławskie MPWiK wyłączyło wodę w okolicy, a następnie rozpoczęło się usuwania awarii. Wiadomo było, że zniszczeniu uległa rura o średnicy 350 mm, ale bardzo długo nie udawało się namierzyć miejsca, w którym doszło do pęknięcia. Udało się to dopiero w nocy ze środy na czwartek.

- Nasza brygada całą noc pracowała nad usunięciem awarii wodociągowej przy ul. Ruskiej – informuje MPWiK Wrocław. Pracownicy przedsiębiorstwa musieli wykopać dziurę o długości 10 metrów i szerokości 4 metrów. Jak tłumaczy MPWIK – wszystko z powodu tego, że pod asfaltem znajdowała się stara kostka brukowa i stare szyny tramwajowe, które trzeba było usunąć. - Rura DN350 pękła wzdłuż na odcinku 3 metrów – dodają wrocławskie wodociągi.

W czwartek (16 listopada) rano zrobiono szalowanie wykopu, a następnie brygada MPWiK przystąpiła do usuwania uszkodzonego fragmentu rurociągu, który zastąpi nowym.

Kiedy wróci woda?

W związku z awarią w centrum Wrocławia nie ma wody. Wyłączenia dotyczą następujących ulic:

Kazimierza Wielkiego 9-23

Pawła Włodkowica 20, 31-37

Ruska 37-38-51b, 58/59, 61-68

Solny 6/7a

św. Antoniego 7-11.

Dla mieszkańców został podstawiony beczkowóz przy ul. Ruska 46.

Utrudnienia komunikacyjne

Z powodu awarii i akcji jej usuwania, z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy i pasażerowie MPK. Ruch samochodowy w tym miejscu jest mocno ograniczony, a kursujące ul. Ruską tramwaje jeżdżą objazdami

- Tramwaje linii 3, 10, 12 i 13 kursujące w kierunku pl. Dominikańskiego zostały skierowane objazdem przez most Sikorskiego, Dubois, most Pomorski, Nowy Świat do przystanku „Rynek” bez pominięcia przystanku – poinformowało wrocławskie MPK.

Najnowsze informacje (z czwartku, z godz. 7) MPWiK zakładają, że woda powinna wrócić do kranów do godz. 14 w czwartek, 16 listopada.