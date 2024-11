Wielka wygrana we Wrocławiu. Padła prawie maksymalna kwota!

Neony we Wrocławiu znów zaświecą pełnym blaskiem. Ruszył remont galerii

Wrocław. Wielka wygrana w Mini Lotto

Środa, 6 listopada, okazał się bardzo szczęśliwym dniem dla jednego z graczy z Wrocławia, który puścił kupon w grze Mini Lotto. Tego dnia padła bowiem „piątka” warta aż 442 638 złotych.

Zwycięski kupon został puszczony w punkcie przy ul. Bajana 1, gdzie znajduje się popularna wśród mieszkańców Hala Targowa Tęcza. Kto wie, być może to właśnie jeden z klientów wygrał niemal maksymalną kwotę w tej popularnej grze (wynosi ona 500 tys. zł).

Co ciekawe, wygrana w Mini Lotto we Wrocławiu, jest dwukrotnie wyższa od szóstki z czwartkowego losowaniu Lotto! Jak to możliwe? Jak się bowiem okazało, w Lotto padło aż 11 szóstek, a każda z nich warta jest niewiele ponad 220 tys. zł.