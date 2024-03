i Autor: pixabay.com

Wielki Piątek 2024. Czy trzeba iść do kościoła? Czy w Wielki Piątek jest msza?

tas 17:13

Wielki Piątek 2024. Wielki Piątek do to bardzo ważny dzień w życiu każdego katolika, w którym wierni upamiętniają śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Czy w Wielki Piątek trzeba iść do kościoła? Czy jest msza święta? Sprawdźcie odpowiedzi na te pytania.