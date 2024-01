Wjechał na czarny szlak, bo chciał autem pokonać Karkonosze!

Aż trudno w to uwierzyć

Wjechał samochodem na czarny szlak do Czech

O niecodziennej sytuacji poinformował Karkonoski Park Narodowy, na swoim profilu na Facebooku. Obywatel Niemiec zdecydował się na podróż samochodem z Polski do Czech. Problem z tym, że wybrał dość niecodzienną trasę – pojechał bowiem z Jagniątkowa (miejscowość w pobliżu Szklarskiej Poręby) bezpośrednio za naszą południową granicę czarnym szlakiem zwanym Petrówką.

To nie mogło się udać. - Jest to nie tylko nielegalne, ale i niemożliwe. Nie da się tym szlakiem przejechać nawet latem, bo u góry jest on tylko ścieżką – wyjaśnia KPN.

Mężczyzna w ciemnościach zjechał na pobocze, zawisł nad rowem i… tak został. - Bał się, że ktoś mu okradnie samochód, więc spędził przy nim sporo czasu – czytamy na profilu Parku.

Obywatel Niemiec tłumaczył później, że zaufał nawigacji i to ona skierowała go na szlak. Ostatecznie, za wjazd samochodem do parku narodowego, turysta został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych. Ponadto musiał zapłacić za wezwanie lawety.