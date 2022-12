Policyjna interwencja we wrocławiu

Włamał się po kwiaty dla żony. Teraz może jej długo nie zobaczyć

Dwóch mężczyzn włamało się do kwiaciarni we Wrocławiu. Jeden z nich chciał ukraść kwiaty, które miał wręczyć… żonie. Teraz może jej długo nie zobaczyć, bo podejrzanym grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.