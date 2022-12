Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Młody mężczyzna od dłuższego czasu opiekował się schorowanymi dziadkami. Seniorzy dali mu dostęp do karty płatniczej oraz hasło dostępowe do internetowego konta w banku. Wnuczek miał robić im zakupy oraz podstawowe opłaty. Niestety, 21-latek dysponował także dokumentami tożsamości członków najbliższej rodziny, co w niecny sposób wykorzystał.

- Wałbrzyszanin w różnych parabankach złoży przez Internet wnioski o pożyczki. W okresie od lutego do czerwca tego roku udało mu się to kilkakrotnie i łącznie uzyskał ponad 5 tysięcy złotych - mówi kom. Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu.

Pieniądze trafiły na konto dziadków, którzy nic o tym nie wiedzieli. W tym samym czasie jednak, dysponując kartą płatniczą i danymi z konta internetowego, zaczął wykorzystywać pieniądze - zamiast do robienia opłat oraz zakupów dla najbliższych członków rodziny - do własnych celów. - Łączna kwota jaką 21-latek pobrał z konta pokrzywdzonych wyniosła ponad 10 tysięcy złotych - mówi kom. Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu.

Sprawa wyszła na jaw, kiedy do seniorów zaczęły przychodzić wezwania do zapłaty od wierzycieli. Ci zorientowali się, że ktoś wyłudził na nich pożyczki i postanowili powiadomić policję. 21-letni wnuczek został zatrzymany na terenie Szczawna-Zdroju. Dodatkowo w trakcie wykonywanych czynności, mundurowi udowodnili mężczyźnie, że wyniósł z mieszkania dziadków sprzęt muzyczny o wartości 700 złotych.

Teraz o losie wałbrzyszanina zdecyduje teraz sąd. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.