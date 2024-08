Przyniósł na komendę biały proszek. Poprosił policjantów by go sprawdzili, bo dostał wysypki

Kwalifikacja wojskowa 2025

W najbliższym czasie 230 tysięcy Polaków dostanie list z wojska. Wśród nich zdecydowana większość będą stanowić mężczyźni, ale nie zabraknie również przesyłek do kobiet. Będzie to związane z kwalifikacją wojskową 2025, którą – jak co roku – zaplanowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jak wynika z projektu rozporządzenia MON w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 r., który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zostanie ona przeprowadzona od 3 lutego do 30 kwietnia 2025 r. Natomiast termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terenie Polski wyznaczono na 20 stycznia 2025 r. Po ogłoszeniu kwalifikacji wojskowej wezwania na nie powinny być doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem komisji.

Pamiętajmy, że kwalifikacja wojskowa to nie powołanie do wojska. Komisja sprawdzi tożsamość osoby oraz określi jej zdolności fizyczne i psychiczne do służby wojskowej, a także wyda zaświadczenia o orzeczonej zdolności do służby wojskowej, czyli tzw. „kategorię”

Jak informuje portal-mundurowy.pl, podczas kwalifikacji wojskowej każda osoba otrzyma stopień szeregowego i zostanie przesunięta do tzw. rezerwy pasywnej. Przedstawiciele WCR będą również zachęcali do odbycia dobrowolnej wojskowej służby zasadniczej albo nauki w akademii wojskowej czy szkole podoficerskiej.

Kto dostanie wezwanie na kwalifikację wojskową?

mężczyźni 19-letni urodzeni w 2006 r.;

urodzeni w 2006 r.; mężczyźni w wieku 20-24 lata , urodzeni w latach 2001–2005, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

, urodzeni w latach 2001–2005, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2023 i 2024 :

: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności,

kobiety urodzone w latach 1998-2006 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2024/2025 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w m.in. w zawodach medycznych, weterynaryjnych, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy,

Kategorie zdolności do służby wojskowej:

kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność;

kategoria D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.