Wrocław. Dofinansowanie do wymiany pieca

W tym roku do Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW we Wrocławiu wpłynęło ponad 800 wniosków do programu KAWKA plus. By otrzymać dopłatę do 12 000 zł wystarczy złożyć kompletny wniosek do końca grudnia. W 2023 r. dopłata wyniesie do 10 000 zł, a w 2024 r. – do 8 000 zł. Warto pamiętać, że od 1 lipca 2024 r. korzystanie z kopciuchów będzie karane, zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej, grzywną do 5 000 zł.

- Zachęcamy, aby jeszcze w tym roku złożyć kompletny wniosek do programu KAWKA Plus i tym samym uzyskać 12 000 złotych na wymianę pieca, którą przeprowadzimy już w 2023 r. Przy obecnych kosztach życia każda złotówka ma znaczenie. Tym bardziej warto „załapać się” na wyższą dopłatę i w niedalekiej przyszłości zrezygnować z kosztownego węgla – mówi Katarzyna Szymczak – Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Według ekspertów, ogrzewanie kopciuchem to obecnie najdroższe źródło ciepła. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów z Politechniki Wrocławskiej w mieszkaniu o powierzchni 50 mkw., roczny koszt ogrzewania piecem na węgiel to 6000 zł. Tymczasem koszt ogrzewania elektrycznego w takim przypadku to 1933 zł rocznie, gazowego 865 zł a sieci centralnego ogrzewania 2640 zł.

- Widoczna jest zmiana w zakresie instalowanych źródeł ogrzewania. Wrocławianie dużo częściej niż do tej pory wybierają ogrzewanie elektryczne, m.in panele grzewcze, piece akumulacyjne czy pompy ciepła – mówi Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW Wrocław.

W sumie od 2019 r. we Wrocławiu zlikwidowano prawie 7000 pieców, wydając na ten cel ponad 200 mln złotych. Rekordowy pod tym względem był 2021 r., w którym usunięto 3300 pieców. W 2022 r. usuniętych ma zostać kolejnych 2-3 tys. kopciuchów.

Przypomnijmy, że Uchwała Antysmogowa sejmiku województwa dolnośląskiego nakłada obowiązek wymiany pieców najgorszej jakości na właścicieli lokali do 2024 r.

Jak złożyć wniosek o wymianę pieca?

Wnioski do programu KAWKA Plus można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Wydziale Środowiska i Rolnictwa przy ul. Hubskiej 8-16, a także elektronicznie – przez platformę ePUAP lub pocztą tradycyjną (wysyłając na adres Wydziału Środowiska i Rolnictwa). W razie pytań do dyspozycji mieszkańców są doradcy energetyczni, z którymi można skontaktować się od pon. do pt. w godz. 8.00-15:30 (tel. 71 799 6 799, e-mail: zmienpiec(at)um.wroc.pl).

Wniosek do programu KAWKA Plus ma tylko dwie strony. Można go pobrać ze strony Zmień piec lub ze strony BIP-u. Wykaz wszystkich załączników wypisano w części VII formularza. Kluczową kwestią jest poprawnie wypełniony, kompletny wniosek, wraz ze wszelkimi niezbędnymi załącznikami.

Do wniosku należy dołączyć dokument, potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub umowa najmu). Dodatkowo, jeżeli mieszkanie wynajmujemy, musimy przedłożyć zgodę właściciela na wymianę ogrzewania. W przypadku najemców komunalnych będą to zgody Zarządu Zasobu Komunalnego lub Wrocławskich Mieszkań.

Gdy właścicieli lub najemców jest więcej, niezbędne jest pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Dalsza dokumentacja zależy od wybranego rodzaju ogrzewania.

8 kroków, jak otrzymać dopłatę 12 000 zł na wymianę pieca z KAWKA Plus:

Wybierz rodzaj ogrzewania i skonsultuj się z instalatorem. Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty i wypełnij wniosek do KAWKI Plus. W razie wątpliwości skontaktuj się z doradcami energetycznymi, tel. 71 799 6 799, e-mail: zmienpiec(at)um.wroc.pl. Kompletny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami dostarcz do Urzędu Miejskiego Wrocławia – osobiście przy ul. Hubskiej 8-16 lub elektronicznie – przez ePUAP albo pocztą (na adres Wydziału Środowiska i Rolnictwa). Poczekaj na kontakt ze strony Urzędu w celu umówienia wizji potwierdzającej, że w nieruchomości znajduje się źródło ciepła na paliwo stałe. Podpisz umowę dotacyjną. Wymień piec w 2023 r. Rozlicz dotację i odbierz 12 000 złotych.