Co się stało w Aqaparku?

Wrocław. Gdy pan Adam podszedł do kasy, rozległ się alarm. Tego się nie spodziewał

Gdy pan Adam podszedł do kasy we wrocławskim Aqupark rozległ się… alarm. Najpierw konsternacja, potem uśmiech na twarzy. Okazało się, że – wraz z rodziną - był gościem numer 2 000 000 we Wrocławskim Parku Wodnego w 2022 roku.