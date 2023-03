Wrocław. Lokatorzy mogą stracić mieszkania

Primark we Wrocławiu. Kiedy otwarcie popularnej sieciówki?

Gdy rodziny z bloku np. przy ul. Ślicznej, wprowadzały się do nowych mieszkań, które przekazał im zakład pracy - myślały, że złapały pana Boga za nogi. Oto bowiem bez większych opłat mogli zamieszać w swoim "własnym" M. Sytuacja szybko jednak stała się dramatyczna. Po zmianach ustrojowych, lokale te zostały sprzedane: osobom, które w nich nie mieszkały. I tak, nowym właścicielem mieszkań stały się osoby z zewnątrz. I zaczął się koszmar.

Lokatorzy nagle dostali do zapłaty bardzo wysokie czynsze. Jedna z kobiet musi np. płacić miesięcznie właścicielowi aż 1800 zł za niewielkie mieszkanko (plus rachunki). Większość mieszkańców, to ludzie starsi, którzy powinni w spokoju wypoczywać, a nie denerwować się sytuacją mieszkaniową.

Rozwiązaniem sytuacji jest wykupienie mieszkań od właścicieli i lokatorzy chcą, aby pomogła im w tym gmina. Jednak środki finansowe miasta są w tym zakresie ograniczone.

We wtorek, na wrocławskim rynku, lokatorzy manifestowali swoją trudną sytuację. - Wierzymy, że w końcu będziemy mogli normalnie żyć - mówią nam zdenerwowani.