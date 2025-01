i Autor: Shutterstock Iwona K., domniemana sprawczyni ataku na obywatelkę Filipin, odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Akt oskarżenia przeciwko kobiecie trafił do sądu

Jest akt oskarżenia

Przyjechała do Polski z Filipin. Tylko dlatego padła ofiarą wulgarnego ataku. Tak potraktowała ją Iwona K.

Iwona K., domniemana sprawczyni ataku na obywatelkę Filipin, odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Akt oskarżenia przeciwko kobiecie trafił do sądu, o czym poinformowała w czwartek, 16 stycznia, prokuratura we Wrocławiu. Jak wynika z ustaleń śledczych, do ataku doszło na tle narodowościowym, a w jego trakcie poszkodowana usłyszała nawet groźby wepchnięcia pod samochód.