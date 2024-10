Wrocław wyda 35 mln zł na remonty kamienic. Znamy listę ulic

Remonty to element miejskiego programu "PoWROty kamienic". Wśród 22 budynków są kamienice z kilku osiedli, ale najwięcej ich jest na Nadodrzu.

W ostatnich latach wiele w tym rejonie miasta zmieniło się na lepsze, ale efekt wciąż jest daleki od końcowego. Dlatego przyspieszamy te zmiany całościowym programem. Nie chodzi nam tylko o kamienice. Docelowo również o remonty tutejszych wnętrz podwórzowych i chodników.

– podkreślił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Kamienice we Wrocławiu do remontu. Większość przy ul. Ptasiej

Łącznie w okolicy ul. Ptasiej na Nadodrzu wyremontowanych zostanie 16 kamienic, z czego większość to zabytki. –Zgodnie z nazwą Projekt Ptasia najwięcej adresów jest właśnie przy tej ulicy (Ptasia 9, 11, 13, 14, 15, 25, 27 i 38). Kolejne przy Kurkowej (Kurkowa 34, 61/63, 65, 67, 69). Kolejny adres to Podwórcowa 11. Dwa następne budynki wytypowane do projektu stoją w południowej pierzei placu Strzeleckiego (nr 6 i 8) – wymieniła Monika Dubiec z biura prasowego magistratu.

Oprócz elewacji i dachów wymienione zostaną wszystkie instalacje w częściach wspólnych, a budynki uzyskają dostęp do miejskiego ogrzewania. Z korytarzy znikną też wspólne łazienki – miasto zapewni je mieszkańcom poszczególnych lokali.

– W programie jest m.in. kamienica przy Kurkowej 61/63, gdzie niedawno wyremontowano dach, elewację frontową i udało się uzyskać spektakularny efekt wizualny z zewnątrz (...). Przed nami jeszcze remont i ocieplenie elewacji od podwórza, a także prace wewnątrz budynku, które również wymagają projektu – wskazał Andrzej Margielewski, dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego.

Omawiane remonty zapowiadane były w sierpniu. Urzędnicy mówili wówczas, że do 2029 r. miasto zamierza odnowić sto kamienic. Koszt wszystkich prac szacuje się na około ćwierć miliarda złotych.