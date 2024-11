Wrocław. Restauracja McDonald's przy Bardzkiej jak kolorowanka

Wielka kolorowanka - tak w uproszczeniu można określić restaurację McDonald's przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu. Nowa iluminacja lokalu powstała w związku z ponownym pojawieniem się w menu Buergera Drwala. To jedyna restauracja w Polsce, która zyskała taki wygląd, a do tego jako jedyna przedpremierowo serwuje danie, bo będzie ono dostępne w całej sieci dopiero od 27 listopada.

Tymczasem klienci McDonald's we Wrocławiu przychodzą do restauracji przy Bardzkiej nie tylko z powodu jedzenia, ale właśnie po to, by ocenić rzucającą się w oczy iluminację.

- Od kilku dni spekulacjom nie było końca, jednak tajemnica w końcu wyszła na jaw. Wrocławska restauracja zlokalizowana przy ul. Bardzkiej 3a zamieniła się w... wielką, interaktywną kolorowankę! - mówi Jakub Strutyński, field marketing manager McDonald’s Polska, za pośrednictwem strony internetowej sieci.

Premiera kolorowanki i nowego burgera miała miejsce w środę, 20 listopada. Jak informuje "Gazeta Wrocławska", w lokalu pojawiły się tłumy, z których część robiła sobie zdjęcia na tle budynku.

- Jest bardzo ładnie. Dużo ludzi przyjeżdża tutaj, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Na pewno też spoza Wrocławia, może nawet z całej Polski - powiedziała para gości restauracji.

Jak informuje "Gazeta Wrocławska", są też jednak negatywne głosy.

- Smak Burgera Drwala dobry, ale dekoracja tandetna – powiedział inny z klientów.