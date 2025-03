Wszystkie loty odwołane. Zamkną lotnisko na ponad miesiąc

Czy to ostatni raz?

Rekord pasażerów i wielki remont lotniska we Wrocławiu

W 2024 roku lotnisko we Wrocławiu obsłużyło rekordową liczbę pasażerów – niemal 4,5 miliona. To niemal 600 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Duży ruch panuje również w bieżącym roku, ale rekord będzie trudno pobić. Wszystko dlatego, że port lotniczy zostanie zamknięty na grubo ponad miesiąc. W tym czasie wszystkie loty zostały odwołane.

Wszystko za sprawą największego w historii programu inwestycyjnego, który rozpoczął się już w zeszłym roku od budowy hotelu tuż przy terminalu. Otwarcie Hampton by Hilton Wrocław Airport zaplanowane jest na trzeci kwartał bieżącego roku. Jesienią ubr. rozpoczęła się również przebudowa części zastrzeżonej portu lotniczego. Po jej zakończeniu lotnisko będzie dysponowało nową płytą postojową, dodatkową płaszczyzną do odladzania, drogą szybkiego zjazdu, nową równoległą drogą kołowania oraz wyremontowanymi istniejącymi drogami kołowania.

– W 2024 roku oddaliśmy do użytku również nowoczesny magazyn paliw lotniczych oraz przebudowaliśmy bagażownię, tak żeby była w stanie bez przeszkód obsługiwać stale rosnący ruch pasażerski z naszego lotniska – zauważa Cezary Pacamaj, wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław.

Zamkną wrocławskie lotnisko na 39 dni

Kluczowe prace związane z przebudową lotniska zaplanowano jednak na jesień 2025 roku. 26 października rozpocznie się remont płyty lotniska, który ma potrwać do 4 grudnia. To oznacza, że przez 39 dni lotnisko we Wrocławiu nie będzie przyjmowało samolotów, ani żadna maszyna ze stolicy Dolnego Śląska nie odleci.

Jak wyjaśnia dyrektor ds. infrastruktury Przemysław Marcinkowski, czasowe zawieszenie operacji lotniczych było nieuniknione ze względów bezpieczeństwa. – Dokładnie przeanalizowaliśmy wszystkie alternatywne rozwiązania, aby uniknąć zamknięcia pasa startowego, jednak niestety nie było to możliwe – tłumaczy Marcinkowski.

Po przebudowie wrocławskie lotnisko będzie mogło obsługiwać największe samoloty, co otworzy drogę do rozwoju połączeń międzykontynentalnych. Inwestycja ta pochłonie ponad 376 mln zł, z czego 175 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. – Wartość tej inwestycji przewyższa koszt budowy samego portu, terminala i całego lotniska. To naprawdę ogromne wyzwanie – podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

Tymczasem zaraz powrocie ruchu na lotnisko, w rozkładzie lotów nie zabraknie nowych kierunków. Wizz Air ogłosił właśnie siedem nowych tras, m.in. Gran Canaria (od 5.12.2025), Madryt (od 6.12.2025), Nicea (od 6.12.2025), Bukareszt (od 6.12.2025) czy Bazylea (od 5.12.2025).