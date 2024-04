i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS Jacek Sutryk. Prezydent Wrocławia

Wyniki drugiej tury wyborów

Wybory 2024. Wyniki we Wrocławiu. Jacek Sutryk: "Zwracam się do tych, którzy na mnie nie głosowali"

Wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu. W niedzielę, 21 kwietnia, odbyła się II tura wyborów samorządowych. We Wrocławiu mieszkańcy wybierali prezydenta miasta. Wyniki exit poll wyborów we Wrocławiu wskazują, że prezydentem Wrocławia na kolejną kadencję najprawdopodobniej zostanie Jacek Sutryk. Co powiedział prezydent Wrocławia tuż po zakończeniu ciszy wyborczej? Szczegóły poniżej.