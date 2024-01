Wybuch pieca w kamienicy. Starsza pani zginęła ze swoimi kotami

Zielona oś rowerowa Wrocławia. Piękna droga z Gądowa do centrum

Zajrzyj pod SŁYNNĄ KOPUŁĘ. Hala Stulecia zaprasza do zwiedzania

Wybuch pieca w Boguszowie-Gorcach

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 14 stycznia, przed godz. 18, w mieszkaniu przy ul. Kasprowicza w Boguszowie-Gorcach pod Wałbrzychem. - Dostaliśmy zgłoszenie, że doszło do eksplozji pieca. Na miejscu zastaliśmy nieprzytomną 93-letnią kobietę oraz jej córkę, która zgłosiła zdarzenie. Przystąpiliśmy do reanimacji, a potem przejął poszkodowaną zespół ratowników medycznych. Niestety, nie udało się przywrócić tętna i oddechu – powiedział młodszy aspirant Wojciech Walens, rzecznik dolnośląskiej straży pożarnej.

Dodał, że po eksplozji nie było dużego pożaru i strażacy szybko dogasili tlące się meble i wyposażenie mieszkania. Sprawdzili oni też pomieszczenia w całym domu pod kątem tlenku węgla i wszystko było w porządku.

Jak informuje portal gazetawroclawska.pl, wraz ze swoją panią zginęły również dwa koty. Przyczyny eksplozji i śmierci kobiety wyjaśni dochodzenie policji i prokuratury.

W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej, w sumie 14 strażaków.