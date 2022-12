Wyniki Lotto 29.11.2022. Losowanie Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Ekstra Pensja

Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Wyniki Lotto: wtorek, 29 listopada 2022, godz. 22

We wtorkowy wieczór (29.11.2022 r., godz. 22) odbyły się losowania kilku popularnych gier: Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Ekstra Pensji, Multi Multi, Kaskady i Super Szansy. Sprawdź, czy wygrałeś! Poniżej znajdziesz wyniki losowań poszczególnych gier. Dziś w Lotto do wygrania jest kumulacja w wysokości 28 mln zł!

LOSOWANIE LOTTO - JAKIE LICZBY PADŁY?

Lotto: wyniki losowania, wtorek 29 listopada, godz. 22

15, 32, 45, 2, 44, 19.

Lotto Plus: wyniki losowania, wtorek 29 listopada, godz. 22

2, 32, 4, 42, 35, 29.

Multi Multi: wyniki losowania, wtorek 29 listopada, godz. 22

52, 12, 73, 67, 41, 57, 1, 23, 29, 9, 44, 48, 61, 19, 8, 79, 54, 59, 6 - 70.

Ekstra Pensja: wyniki losowania, wtorek 29 listopada, godz. 22

28, 27, 13, 19, 20 - 3.

Ekstra Premia: wyniki losowania, wtorek 29 listopada, godz. 22

1, 20, 28, 30, 26 - 4.

Mini Lotto: wyniki losowania, wtorek 29 listopada, godz. 22

40, 2, 37, 24, 22.

Kaskada: wyniki losowania, wtorek 29 listopada, godz. 22

2, 12, 14, 11, 16, 6, 3, 9, 24, 5, 10, 19.