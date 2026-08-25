Wypadek na A4! BMW wbiło się w wiadukt, autostrada w kierunku Wrocławia zablokowana

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-25 8:26

Poważny wypadek wydarzył się nad ranem na autostradzie A4 w rejonie Wrocławia. Samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w wiadukt. Trzy osoby zostały poszkodowane, a droga w kierunku stolicy Dolnego Śląska jest całkowicie nieprzejezdna.

Wypadek na A4. BMW uderzyło w wiadukt

Do poważnego zdarzenia doszło nad ranem na autostradzie A4, na odcinku pomiędzy węzłami Brzezimierz i Wrocław Wschód. Samochód marki BMW z nieznanych dotąd przyczyn opuścił właściwy tor jazdy, a następnie uderzył w konstrukcję wiaduktu. 

- Dzisiaj, około godz. 4:50 na 174. kilometrze autostrady A4, pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód, doszło do poważnego wypadku samochodu osobowego marki BMW. Z nieustalonych na tę chwilę przyczyn pojazd zjechał na pas zieleni, a następnie uderzył w słup wiadukt

- poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Oławie.

Akcja ratunkowa na autostradzie. Lądował śmigłowiec LPR

Skutki wypadku są bardzo poważne. Podróżujące autem trzy osoby odniosły obrażenia i wymagały hospitalizacji. Interwencja służb była niezwykle trudna. Ze względu na stan rannych, na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał dwie osoby do szpitala.

- Trzy osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Jedną z nich strażacy musieli uwolnić z pojazdu przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Na miejscu wylądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego R13, który przetransportował dwie poszkodowane osoby do szpitala. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu trwają działania służb ratunkowych

- przekazuje oławska policja. 

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Ważny komunikat!

W związku z całkowitym zablokowaniem trasy, na autostradzie A4 utworzył się ogromny korek. Służby pracujące na miejscu wystosowały ważny apel do kierowców, którzy utknęli w zatorze. Policjanci przypominają o bezwzględnym zakazie łamania przepisów i proszą o cierpliwość.

- Apelujemy do kierowców o rozsądek! Przypominamy, że w związku z powstałym korkiem niedopuszczalne jest zawracanie na autostradzie oraz jazda pod prąd, w tym wykorzystywanie korytarza życia do poruszania się w kierunku przeciwnym do ruchu. Korytarz życia służy wyłącznie do przejazdu pojazdów służb ratunkowych. Nie wolno go wykorzystywać do omijania zatoru ani opuszczania korka. Prosimy o cierpliwość, zachowanie spokoju i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb. Nie utrudniajmy dojazdu ratownikom do osób poszkodowanych!

- czytamy w komunikacie policji w Oławie. 

Strażacy pracują przy rozbitym czarnym BMW pod wiaduktem na A4. O wypadku przeczytasz na SE Wrocław.
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