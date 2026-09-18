Wypadek na A4. Wjechał w tył drugiej ciężarówki

Piątkowy poranek, 18 września, na autostradzie A4 pod Wrocławiem z utrudnieniami dla wielu kierowców. Chwilę po godzinie 9:00, na 147. kilometrze trasy, na odcinku między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami, doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Jak informuje policja, jeden z pojazdów ciężarowych uderzył w tył drugiego.

- Auto ciężarowe wjechało w tira

- przekazała "Super Expressowi" asp. sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Kierowca w szpitalu. Na miejscu lądował śmigłowiec

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Skala zdarzenia była na tyle poważna, że poderwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował na autostradzie. W wypadku ucierpiał kierowca pojazdu, który najechał na tył poprzedzającej go ciężarówki.

- Kierujący, który wjechał w tył pojazdu został przewieziony do szpitala. Ma obrażenia miednicy. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie mężczyznę przetransportował do szpitala zespół ratowników medycznych

- wyjaśnia asp. sztabowy Anna Nicer.

Utrudnienia na A4. Korki w stronę Katowic

Wypadek spowodował paraliż na jednym z najważniejszych dolnośląskich odcinków autostrady A4. Zablokowanie jednego pasa ruchu w stronę Katowic doprowadziło do powstania wielokilometrowych zatorów. Kierowcy jadący w tym kierunku muszą uzbroić się w cierpliwość i, w miarę możliwości, szukać alternatywnych tras. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia.

- Na miejscu są jeszcze utrudnienia związane z zablokowaniem jednego pasa

- potwierdza przedstawicielka wrocławskiej policji.