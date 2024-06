Wrocławskie zoo rekrutuje. To oferta pracy tylko dla odważnych. Internauci oburzeni

Koszmarne sceny rozegrały się w miniony piątek, 14 czerwca, w Łapach na Podlasiu. Po godz. 17 do kobiety idącej chodnikiem z pięcioletnią córka podjechał samochód, z którego wyskoczyło dwóch mężczyzn. Siłą wyrwali dziewczynkę z rąk matki, zapakowali do samochodu i odjechali z piskiem opon.

Porywaczami okazali się dwaj obywatele Francji – ojciec dziecka oraz jego kolega. - Ojciec dziecka to obywatel Francji, który posiadał pełnię praw rodzicielskich. Z kontekstu informacji przekazanych policjantom wynikało, że sprawcy najprawdopodobniej ruszyli w kierunku zachodniej granicy – powiedział w rozmowie z Kurierem Porannym podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Policja w całym kraju została postawiona na równe nogi. Poszukiwany samochód udało się namierzyć w ostatniej chwili. Dolnośląscy policjanci zatrzymali pojazd z dziewczynką w środku w sobotę (15 czerwca), kilka minut po północy, pod Zgorzelcem, kilometr od granicy Polski z Niemcami.

Śledczy prowadzą czynności w kierunku art. 211 Kodeksu karnego, czyli „uprowadzenie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki”. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Ponadto kolega ojca pięciolatki odpowie za spowodowanie obrażeń u matki dziecka.