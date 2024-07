Zabił ojczyma, który się nad nim znęcał. Sąd dwukrotnie podwyższył mu wyrok

Nie żyje 23-letni piłkarz. To trzecia ofiara koszmarnego wypadku pod Wrocławiem

Do tragicznego zdarzenia doszło 28 sierpnia 2021 roku w mieszkaniu przy ul. Francuskiej w Świdnicy. Podczas domowej awantury 19-letni wówczas Michał D. zadał swojemu ojczymowi Sylwestrowi P. 12 ciosów nożem. Jedno z trafień w klatkę piersiową okazało się śmiertelne. Po wszystkim młody człowiek zadzwonił na policję i spokojnie czekał na przyjazd mundurowych.

Podczas procesu, który rozpoczął się jesienią 2022 roku wyszło na jaw, co musiał przeżywać nastolatek przez kilka lat przed tragedią. Gdy jego matka związała się z Sylwestrem P., Michał miał wtedy 15 lat i niemal przez cały czas musiał znosić poniżanie i złe traktowanie. Określenia „nierób, nieuk, bękart, cwel” były na porządku dziennym. Niestety, młody człowiek był zupełnie sam. – On nie miał tego oparcia nawet w matce, której bardziej zależało na związku niż na dobru dziecka – mówił podczas procesu sędzia Jerzy Zieliński.

Jak dodał, to ojczym był agresorem, który pierwszy wszczynał awantury, podczas których Michał uciekał z domu, zdarzało się, że nocował w lesie. W końcu czara goryczy się przelała, choć młody mężczyzna dojrzewał z czasem do tego, że w końcu może stać się coś strasznego. Dlatego miał przygotowany nóż. Dlatego też sąd uznał, że nie była to obrona konieczna, jak wnioskowała obrona.

6 czerwca 2023 roku zapadł wyrok. Mikołaj D. został uznany winnym zabójstwa ojczyma, ale Sąd Okręgowy w Świdnicy zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary. Młody mężczyzna został skazany na 2 lata i 8 miesięcy więzienia za zabójstwo, a łącznie 3 lata, bowiem dodatkowe miesiące otrzymał za pornografię dziecięcą, którą znaleziono w jego komputerze.

Prokuratura z Opola, która oskarżała mężczyznę, chciała 13 lat pozbawienia wolności. Dlatego złożyła apelację, podobnie jak obrona, która chciała uniewinnienia i uznania, że do tragedii doszło w wyniku obrony koniecznej.

Wyrok w II instancji przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu zapadł 23 lipca. Młody, dziś 22-letni, mężczyzna usłyszał za zabójstwo wyrok 6 lat więzienia (w sumie 6 lat i 1 miesiąc), czyli dwa razy dłuższy, niż przed sądem I instancji.

– Rodzina zmarłego Sylwestra P. jest z tego wyroku zadowolona. Uważają, że jest on sprawiedliwy. Sąd apelacyjny uwzględnił nadzwyczajne złagodzenie kary, ale jedynie ze względu na młody wiek i niekaralność. Podzielił naszą opinię, że zdarzenie zasługiwało na surowszą karę. Zostały odwrócone proporcje. Sąd uznał, że oskarżony działał w sposób zaplanowany – powiedział Gazecie Wyborczej Wrocław pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego mecenas Ernest Ziemianowicz.