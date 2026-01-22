Zabójstwo i gwałt. 38-letni mężczyzna stanie przed sądem

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku oskarżyła 38-letniego mężczyznę o zabójstwo i zgwałcenie 27-letniej partnerki

Według śledczych mężczyzna przez kilka dni stosował wobec kobiety przemoc, upijał ją alkoholem i zmuszał do czynności seksualnych

Kobieta zmarła wskutek licznych obrażeń, w tym ran tłuczonych głowy

W toku śledztwa ustalono, że oskarżony znęcał się także nad wcześniejszą partnerką – bił ją, gwałcił i przetrzymywał wbrew jej woli

38-latek był wcześniej wielokrotnie karany, m.in. za przemoc wobec kobiet

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w marcu ubiegłego roku w powiecie kłodzkim. Według prokuratury 38-letni mieszkaniec tego powiatu miał zamordować, a wcześniej zgwałcić 27-letnię kobietę, swoją partnerką życiową. - Zabójstwo związane było z kilkudniowym stosowaniem wobec pokrzywdzonej przemocy, upijaniem jej alkoholem oraz zmuszaniem jej do czynności seksualnych. Wskutek odniesionych licznych obrażeń, w tym ran tłuczonych głowy, nastąpił zgon kobiety - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera.

W trakcie śledztwa okazało się, że 38-latek znęcał się też nad poprzednią partnerką. Według śledczych mężczyzna bił, gwałcił oraz więził 24-letnią kobietę. Oskarżony był już wcześniej wielokrotnie karany; w tym za przemoc wobec kobiet. Sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy w Świdnicy. Mężczyźnie grozi dożywocie.

