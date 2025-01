Zabójstwo i kradzież miliarda złotych. Podejrzani zatrzymani po 33 latach

Zabójstwo i rabunek w Zgorzelcu. Podejrzani zatrzymani po 33 latach

Przypomnijmy, że do głośnego wówczas zdarzenia doszło 21 stycznia 1992 roku w Zgorzelcu. Dwóch zamaskowanych mężczyzn zaczaiło się na pracowników kantoru wymiany walut znajdującego się w Domu Handlowym Centrum przy ulicy Okrzei. Gdy ci wyszli z budynku, bandyci ostrzelali ich z borni palnej, a następnie zabrali torbę z utargiem i uciekli.

- W następstwie oddania strzałów z broni palnej jeden z mężczyzn poniósł śmierć na miejscu, a sprawcy, kradnąc skórzaną torbę z zawartością pieniędzy w gotówce w kwocie ówczesnego około miliarda złotych zbiegli z miejsca zdarzenia – informuje CBŚP.

Pomimo zakrojonych na szeroką skalę działań policji i prokuratury, a także wyznaczenia nagrody pieniężnej za przekazanie informacji mogących przyczynić się do złapania sprawców, pół roku po zbrodni śledztwo zostało umorzone.

Jak się okazało, nie na zawsze. W ostatnim czasie do policjantów CBŚP z Wrocławia dotarły informacje, które dały podstawę do wznowienia śledztwa przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

- Śledczy zweryfikowali na nowo akta sprawy i wykonali szereg czynności procesowych z udziałem wielu osób, a zgromadzone w sprawie w ostatnim czasie dowody i poczynione na ich podstawie ustalenia dały podstawę do zatrzymania i przedstawienia dwóm osobom zarzutów związanych z napadem rabunkowym i dokonaniem zabójstwa Cezarego Ł. oraz usiłowaniem zabójstwa Grzegorza C. w 1992 roku – informują śledczy.

Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie, a w sprawie wykonywane są dalsze czynności procesowe.