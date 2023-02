Zadał policjantowi dwa ciosy nożem. Ta interwencja przerodziła się w koszmar

Pogodowy armagedon na Dolnym Śląsku! III stopień zagrożenia lawinowego, ale to nie koniec

Do dramatycznych scen w Legnicy doszło w minioną środę, 1 lutego. Około godziny 18 przy ul. Prusa policjanci podjęli czynności służbowe w stosunku do mężczyzny, wobec którego istniało podejrzenie, że może posiadać środki odurzające. - Na widok policjantów mężczyzna zaczął uciekać i w ogóle nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. Po krótkim pościgu podczas próby obezwładnienia, mężczyzna nagle wyjął nóż i zaczął zadawać policjantowi ciosy – mówi mł. asp. Anna Tersa z legnickiej policji.

Dwa ciosy raniły funkcjonariusza w rękę i w okolice twarzy. Agresora udało się obezwładnić, następnie trafił on do policyjnego aresztu. Ranny policjant został przewieziony do szpitala, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W piątek, 3 lutego, odbyło się posiedzenie aresztowe w Sądzie Rejonowym w Legnicy, na którym orzeczono środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztu dla 39-latka. Za czynną napaść na policjanta, dodatkowo w warunkach recydywy, grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.